Sute de soferi au ramas fara permis intr-o singura zi. Politistii au aplicat amenzi de peste 2,8 milioane de lei

"Războinicul" a fost implicat într-un accident, în urmă cu două zile, care putea să-i fie fatal. El a scăpat cu răni ușoare, dar mașina a fost grav avariată. Ionuț Sugacevschi a văzut moartea cu ochii dupa ce autoturismul in care se afla a fost implicat intr-un grav accident rutier. Joi dimineață, în apropiere de Brașov, […]