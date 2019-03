Sydney este prima metropola din lume care ramane in intuneric pentru a marca Ora Pamantului

Opera din Sydney şi Harbour Bridge au fost cufundate în întuneric, sâmbătă, timp de o oră, pentru a marca Ora Pământului, o iniţiativă globală care propune stingerea luminilor ca semnal de mobilizare în lupta împotriva schimbărilor climaterice şi pentru salvarea naturii, transmite AFP potrivit Agerpres.

Shanghai Tower şi Portul Victoria din Hong Kong, turnul Burj Khalifa din Dubai, Acropolele şi turnul Eiffel, piramidele egiptene şi catedrala Sfântul Petru de la Roma, celebrul turn cu ceas Big Ben, emblematica statuie Iisus Mântuitorul din Rio şi sediul ONU de la New York se numără printre locurile emblematice din 180 de ţări care au anunţat că marchează ora Pământului şi în acest an, rămânând pe rând în întuneric între orele 20:30 şi 21:30, în funcţie de fusele orare.Organizată de WWF, această mobilizare cetăţenească la scara întregii planete a ajuns la cea de-a 13-a ediţie."Noi suntem prima generaţie care şi-a dat seama că distruge planeta. Şi tot noi am putea fi ultima generaţie care încă mai poate face ceva pentru a opri această distrugere. Există soluţii. Avem doar nevoie să ne facem vocea auzită", conform unui comunicat al organizaţiei WWF.Dermot O'Gorman, directorul WWF Australia, a declarat pentru AFP că prin această iniţiativă "sute de milioane de oameni din întreaga lume atrag atenţia că avem nevoie de acţiuni urgente pentru stoparea încălzirii globale şi pentru protejarea planetei".Această iniţiativă a fost lansată în 2007 tot la Sydney, în scopul de a atrage atenţia guvernelor lumii şi marilor corporaţii cu privire la pericolul distrugerii iremediabile a Pământului. Anul trecut, aproape 7.000 de oraşe din 187 de ţări au participat la iniţiativă, lăsând în întuneric unele edificii emblematice, de la Singapore, Honolulu şi Sydney, până la Moscova şi Washington.Conform ultimului raport "Planeta vie" publicat de WWF în 2018, în intervalul 1970 - 2014 populaţiile de vertebrate - peşti, păsări, mamifere, amfibieni şi reptile - au scăzut cu 60% la nivel mondial. Un declin de 89% a fost înregistrat la tropice, în America Centrală şi de Sud.