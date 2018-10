Tabara anti-Dragnea ramane unita. Tutuianu sare in apararea Gabrielei Firea: 'Nu stiu cine promoveaza asemenea incercari'

Adrian Ţuţuianu a declarat, după excluderea, luni, din PSD a patru consilieri generali, că e o măsură care trebuie luată în situații extreme, nu de câte ori un membru al partidului are o opinie diferită și că în alte județe s-a încercat perturbarea organizaților social-democrate.

„Eu cred că excluderea din partid trebuie să fie o situație extremă și nu o sancțiune de care să uzăm ori de câte ori cineva are o poziție sau o exprimare care nu convine celei oficiale. Fără a cunoaște în profunzime situația de la sectorul cinci am constatat și eu că în mai multe organizații județene, unde liderii de organizații au avut alt punct de vedere și sunt semnatari sau susținători ai scrisorii de acum o lună, am avut diverse încercări de a peturba starea de fapt din organizație. Chiar și la mine în Dâmbovița a fost o asemenea încercare. Și la Caraș Severin și la Mehedinți. Nu știu cine le promovează dar eu cred că este important pentru PSD să rămână unit, pentru că suntem într-o perioadă dificilă”, a afirmat Adrian Țuțuianu, luni la Parlament.

Liderul filialei PSD Dâmbovița a susținut că speră ca cei care vorbesc despre excluderea lui și a Gabrielei Firea din partid să fie doar „răspândași de zvonuri”.

„Este nevoie ca liderii partidului să găsească un numitor comun. Sper că cei care vorbesc despre excluderea mea sau a doamnei Firea sau a altuia din partid sunt doar niște răspândași de zvonuri și în niciun caz nu reprezintă o poziție care să fie una oficială a PSD. Sunt de 20 de a ni în PSD, sigur că mă voi bate pentru a păstra această calitate pe care am dobândit-o la cerere și mi-am cponsolidat-o prin prestație. Nu am de gând să plec în altă parte”, a adăugat Țuțuianu.

Întrebat dacă la următorul Comitet Executiv Național al partidului se va aduce din nou în discuție demiterea lui Liviu Dragnea de la conducerea PSD, Adrian Țuțuianu a răspuns: „Nu sunt contestatar de profesie, o să ne exprimăm pe subiectele care sunt poe agenda Comitetului Național. Cu siguranță o să discutăm despre remanierea guvernamentală și o să avem un punct de vedere. Vom decide de fiecare dată consensual cum acționăm pe un subiect sau altul. A fost un vot, nu l-am transformat în contestatar de profesie, vom vedea ce avem de făcut”.

Conducerea PSD Sector 5 a exclus din partid patru consilieri generali „pentru voturi repetate împotriva intereselor legitime ale cetățenilor”, după ce, recent, liderul organizației, Daniel Florea, ceruse în CExN același lucru și pentru primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

Filiala PSD Sector 5 este condusă de primarul sectorului, Daniel Florea. La congresul din 10 martie el intenţiona să devină vicepreşedinte din partea regiunii Bucureşti-Ilfov, însă şi-a retras candidatura. Astfel, singurul candidat din partea regiunii a rămas primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a cerut, la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD din 21 septembrie, excluderea primarului Capitalei, Gabriela Firea, din formațiune. El a solicitat acest lucru, după ce Firea, împreună cu vicepremierul Paul Stănescu și Adrian Țuțuianu, au cerut într-o scrisoare demisia lui Liviu Dragnea de la șefia PSD.