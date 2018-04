Tabere de vara pentru studentii de la Cuza

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Studentii Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) se pot inscrie in Programul National „Tabere studentesti 2018”, organizat de Ministerul Tineretului si Sportului (MTS) – Directia Activitati pentru Studenti si Tabere, prin Casele de Cultura ale Studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei”, in care au la dispozitie 450 de locuri. Taberele se desfasoara in perioada 16 iunie 2018 -30 iulie 2018, la mare, munte si in Delta Dunarii. Categoriile de studenti care beneficiaza de locuri gratuite in tabere (cazare si masa), in limita locurilor repartizate, sunt: cazurile sociale, studentii cu rezultatele deosebite obtinute la invatatura si cei care au avut activitati in cad ...