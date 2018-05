Tabloul lui Picasso adjudecat recent contra sumei de 115 milioane de dolari va fi imprumutat Musée d'Orsay

Tabloul „La fillette à la corbeille fleurie" (1905), semnat de Pablo Picasso, care a fost adjudecat recent contra sumei de 115 milioane de dolari, va fi împrumutat Musée d'Orsay din Paris pentru o expoziţie care va fi deschisă în luna septembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Informaţia a fost confirmată sâmbătă de un purtător de cuvânt al muzeului pentru New York Times. Lucrarea de artă a fost cumpărată marţi, potrivit mai multor surse citate de publicaţie, de familia de colecţionari şi dealeri de artă Nahmand, din care face parte şi Helly Nahmad, proprietar al unei galerii de artă din New York. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Expoziţia „Picasso: Blue and Rose” care va fi deschisă la Musée d'Orsay este organizată în colaborare cu Muzeul Picasso din Paris şi se va concentra pe creaţia artistului din perioada 1900 - 1906. Ea va fi deschisă între 18 septembrie 2018 şi 6 ianuarie 2019. Apoi expoziţia va fi mutată la Beyeler Foundation, în apropiere de Basel, unde va putea fi vizitată între 3 februarie şi 26 mai 2019. Nu este cunoscut dacă tabloul „La fillette à la corbeille fleurie" va fi dus în Elveţia. Tabloul a fost parte din colecţia Rockefeller care a fost licitată la casa Christie's săptămâna aceasta şi care a strâns 832 de milioane de dolari. Până în prezent, patru tablouri ale lui Picasso (1881 - 1973) au fost vândute pentru mai mult de 100 de milioane de dolari fiecare. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicar ...