Taierea de vara a trandafirilor. Sfaturi cum sa taiati corect trandafirii

Vara se efectueaza taierile sanitare si de formare a tufelor de trandafiri: se inlatura lastarii tineri salbatici, ramurile uscate si florile ofilite, taind tulpina pana la prima frunza cu 5 frunzulite si pana la primul mugure sanatos. Tufele trandafirilor mai mari de 3 ani, deseori, in luna august se imbogatesc cu multi lastari tineri, care le fac foarte dense si le umbresc centrul. Aceasta poate fi cauza aparitiei bolilor fungice, iata de ce, pe parcursul verii se recomanda sa inlaturati lastarii in plus.

TAIEREA TRANDAFIRILOR DUPA PERIOADA DE INFLORIRE

Este o taiere de vara foarte importanta. Inlaturarea florilor ofilite permite trandafirilor sa-si prelungeasca perioada de inflorire si sa nu piarda puteri pentru formarea bobocilor noi. Trandafirilor, pe tulpina carora se formeaza cativa muguri (trandafirii din clasa floribunda, trandafirii cataratori, trandafirii arbustivi), li se taie toata tulpina de desupra frunzei se sus cu 5 frunzulite.

INDEPARTAREA FLORILOR OFILITE

La trandafirii hibrizi de ceai, pe tulpina carora se formeaza o singura floare, cand aceasta se ofileste, taierile se fac dupa alta metoda. In prima jumatatea a verii, lastarul se scurteaza, astfel incat sa ramana doar 3-4 frunze de la suprafata solului. Acest lucru face ca lastarii noi, ce cresc de la radacini, sa se dezvolte mai rapid. In aceeasi perioada pot fi taiate si inflorescentele trandafirilor din clasa floribunda. Iar in cea de-a doua jumatate a verii, se indeparteaza doar florile ofilite.

La trandafirii cataratori (care infloresc pe lastarii de 2 ani), dupa perioada de inflorire, tulpinile se taie pana la prima frunza. Acest lucru va contribui la ramificarea lastarilor, pe care florile vor inflori la anul viitor.

TAIEREA TRANDAFIRILOR INAINTE DE IARNA

Florile cultivate in zonele cu clima blanda, fara adapost de iarna, nu au nevoie de taieri de toamna. Iar in cazul trandafirilor care au nevoie de protectie suplimentara (aproximativ in luna octombrie, pana la sosirea ingheturilor), se inlatura toti lastarii slab dezvoltati si se scurteaza tulpinile dupa inaltimea materialului acoperitor.

REGULI GENERALE DE TAIERE A TRANDAFIRILOR

In orice perioada a anului, este important sa taiati tulpinile de trandafiri corect. Taierea oblica trebuie sa fie la distanta de aproximativ 5 mm deasupra mugurelui. Daca doriti sa obtineti o tufa de trandafiri ramuroasa, taiati ramificatiile deasupra mugurelui, care se afla pe partea exterioara. Atunci lastarul nou va creste inafara tufei, si nu spre centrul acesteia. Iar daca va doriti o tufa verticala, cu lastari ce cresc in sus, taiati tulpina pe mugurele care se afla pe partea interioara. Pe langa asta, trebuie sa tineti cont si de varsta tufelor de trandafiri. Asa dar, lastarii plantelor de 1 an se taie aproape pana la jumatate.

In al doilea an, pe fiecare ramura se formeaza cate 2-3 lastari de recuperare, care cresc din bulb. Acesti lastari nici intr-un caz nu trebuie taiati de la baza, pentru ca anume ei ofera plantelor o inflorire luxurianta si longevitate. Astfel, lastarii de 2 ani se scurteaza pana la 2-3 ochi de la baza, iar cei de 1 an – deasupra unui mugure bine format, care se afla sub florile ofilite. In cazul trandafirilor maturi (mai mari de 3 ani), se indeparteaza toate ramurile moarte si slab dezvoltate, precum si lastarii scurti, care au crescut dupa taierea de anul trecut. Mai mult decat atat, pentru formarea multor flori, este nevoie sa taiati toti lastarii laterali, de orice grosime, care cresc spre interiorul tufei.

