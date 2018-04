NTT Data Romania

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Talent management pentru generațiile digitale oferit de NTT DATA Romania prin implementarea soluției best-in-class SAP Success Factors la clienți de top NTT DATA Romania, Global IT Innovator și SAP Global Partner, este prima companie de IT care, într-o piață prin excelență milenială, a lansat încă de acum 5 ani, în România, una dintre cele mai mari inovații în domeniul resurselor umane: SAP Success Factors, recunoscută ca fiind cea mai bună soluție SaaS HCM la nivel mondial (conform Magic Quadrant Gartner 2013-2017). “Ca și firmă de IT, provocarea generațiilor digitale ne-a impactat întâi pe noi, în 2013, când ne-am hotărât să implementăm o soluție, la acel moment, revoluționară: SAP Success Factors. Aceasta s-a dovedit, an de an, a fi cea mai bună metodă de a gestiona o creștere exponențială a numărului de angajați din NTT DATA Romania, în 7 sedii din 2 țări, cu nevoia tot mai acută de a acomoda o diversitate din ce în ce mai mare, atât culturală cât și generațională. Mai mult, piața forței de muncă înalt calificate este un câmp de luptă și Success Factors ne-a oferit un avantaj competitiv considerabil prin flexibilitatea, scalabilitatea și diversitatea modulelor sale. În 2013, când am început să implementăm Success Factors în România, eram primii din Europa de Est, și astfel ne-am asumat riscul aferent datorită încrederii pe care o avem în soluția SAP Success Factors. De atunci s-a consolidat în mod evident și know-how-ul nostru în privința soluției, astfel încât clienții noștri să se bucure de nivelul de profesionalism la care ținteam. Anul 2017 a fost cel în care am preluat leadershipul în implementarea ultimelor generații de soluții SAP și am reușit să câștigăm proiecte cu clienți de calibru din domeniul petrolier și al asigurărilor, fiind unele dintre cele mai extinse companii pe plan local, cu peste 1000 de angajați și procese de înaltă complexitate. Piața locală reprezintă o prioritate pentru noi și ne concentrăm pe dezvoltarea echipei, al cărei număr s-a cvadruplat în ultimii doi ani, prin atragerea de experți de top și prin asigurarea unor condiții de muncă care au determinat menținerea ratei de rotație sub 5%”, a declarat Maria Metz, Deputy CEO, NTT DATA Romania Despre NTT DATA Romania Milioane de utilizatori folosesc zilnic soluțiile NTT DATA, optimizând business-uri din întreaga lume, având peste 110,000 angajați la nivel global. Compania generează peste 12 miliarde de euro anual, acoperind toată gama de servicii software și R&D, oferind valoare adaugată. Filosofia NTT DATA are în centrul său clientul, viziunea și echipa, deservind astfel o gamă largă de industrii: Automotive, Finance & Banking, Manufacturing și multe altele. Inovația și îmbunătățirea continuă sunt baza viziunii și strategiei NTT DATA, fapt ce duce la o permanentă extindere a portofoliului și se reflectă cel mai bine în centrul R&D inaugurat recent la Cluj. Nu în ultimul rând, ceea ce dă fermitate performanței este echipa. 1,600 specialiști cu peste 18 ani experiență în consultanță și dezvoltare de sisteme formează echipa NTT DATA Romania. Zeci de micro-echipe care lucrează cu zeci de tehnologii, sute de proiecte pentru sute de clienți și mii de idei valorând milioane. Activi în Europa și SUA, portofoliul companiei include Business Process Management dar și o gamă variată de soluții: dezvoltări custom, AEM, AMS, Embedded, IOT, 3D sensing, robotics, AI și altele. SAP Gold Partener și leader local, NTT DATA Romania este pionieră în implementarea Success Factors și SAP HANA, iar soluția proprie, Clarvision ERP, susține de peste 15 ani, 180 clienți în procese de Producție, Operațiuni, HR și WareHousing, coduri de bare, BI, Web-Orders, mobile, servicii digitale, interfațări și cloud.