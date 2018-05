Talhar arestat de politistii ieseni. A lasat un barbat fara borseta cu acte si bani

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 16 mai, politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Iasi, impreuna cu politistii din cadrul Politiei Locale Iasi au identificat un barbat, banuit de comiterea infractiunii de talharie. Din cercetari a rezultat faptul ca, in aceeasi zi, acesta ar fi smuls unui barbat, de 66 ani, borseta cu acte si bani. Citeste si: Autoturism BMW cautat de autoritatile italiene, depistat in vama Albita Prejudiciul a fost recuperat in totalitate si restituit persoanei vatamate. "In baza probatoriului administrat in cauza, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au retinut, pe baza de ordonanta, barbatul banuit de talharie, pentru 24 de ore, urmand ca la data de 17 mai, acesta sa fie prezentat Parc ...