Talharie la Lumina, judetul Constanta. Un tanar cu cagula pe fata a intrat intr-o locuinta. Proprietara amenintata si talharita

Urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii unei infracțiuni de talharie calificata, polițiștii din cadrul Secției 2 Politie Rurală Mihail Kogălniceanu au identificat și retinut un tanar, in vârstă de 22 de ani, bănuit de comiterea faptei.Potrivit IPJ Constanța, la data de 22 aprilie a.c., persoana in cauza a pătruns, având o cagula pe cap, intr-o locuință din Lumina, de unde sub amenințare, a luat poșeta unei femei, de 60 de ani.În urma apelului la 112, polițiștii l-au depistat pe bănuit într-o casa in constructie, ocazie cu care s-a recuperat și prejudiciul de 1130 lei.Cel in cauza a fost reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore, iar la data de 23 aprilie va fi prezentat instanței de judecată.