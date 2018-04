Talharie mai putin obisnuita. Un barbat a intrat peste o familie in casa. Incredibil ce a sustras suspectul din apartamentul victimelor

”Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au transmis polițiștii.

Sâmbătă, 14 aprilie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au reţinut un bărbat în vârstă de 43 de ani, bănuit de săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie.Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, cercetările au fost declanşate în data de 10 aprilie a.c. când, în jurul orei 4.30, poliţiştii Secţiei 14 au fost sesizaţi de către un bărbat, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la domiciliul din sectorul 4, un bărbat necunoscut a pătruns în apartament şi, sub ameninţarea cuţitului, l-a deposedat pe el şi pe prietena sa, de o sumă de bani şi de un câine de rasă.În urma investigaţiilor desfăşurate a fost identificat un bărbat de 43 de ani, cunoscut cu preocupări de natură infracţională (atât în ţară, cât şi în străinătate ), bănuit de săvârşirea faptei reclamate. La data de 13.04.2018, în jurul orei 21.00, poliţiştii l-au depistat pe bărbat în trafic, pe raza judeţului Dolj, acesta fiind condus la sediul Secţiei 14 Poliţie pentru audieri.Cercetările sunt continuate de către subunitatea de poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată, cu cel în cauză în stare de arest preventiv.Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Poliţiei Rutiere din cadrul Poliţiei Municipiului Craiova.