Talibanii revendica exploziile din Afganistan! Au fost ucise mai multe persoane

Talibanii revendica exploziile care au avut loc sambata in Afganistan in urma carora au fost ucise patru persoane si alte 31 au fost ranite, in timpul unei sarbatori in orasul Lashkar Gah, relateaza Reuters. Festivitatile care dureaza de mai multe zile in Afganistan pentru a marca noul an traditional au fost afectate de mai multe atacuri, incepand cu exploziile revendicate de grupul Stat Islamic in capitala Kabul, in care au fost ucise sase persoane si 23 ranite, conform Mediafax. Exploziile de sambata din capitala provinciei din sudul tarii au parut a fi cauzate de explozibili plasati pe stadion, unde aproape 1.000 de persoane sarbatoreau Ziua Fermierilor. Guvernatorul provinciei Helmand, Mohammad Yasin Kha ...