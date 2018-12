Tamaduirea femeii garbove

Detalii noi ies la iveală! Chiar dacă în câteva luni,milionarul Ion Țiriac schimbă prefixul, încă are lipici la femei. Acesta a fost surprins în urmă cu căteva zile în prezența unei femei. Puțini știu,însă, cu ce se ocupă aceasta și ce avere are de fapt. Citește AICI cu ce se ocupă femeia care l-a c ...

Franta e zguduita de proteste violente, in Germania se incheie epoca Merkel, iar in Marea Azov Rusia a deschis al treilea front impotriva Ucrainei. In actualul context de "maxima vulnerabilitate si slabiciune pentru Europa" si in al 12-lea ceas inainte de Brexit, seful MI6 tine un discurs public "ex ...