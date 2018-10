Tamaduitoarea Aneta, luata la misto de un client: „Vreau sa stiu daca ma mai tine…”

tamaduitoarea aneta hp

Celebra tamaduitoare Aneta s-a trezit cu un mesaj amuzant de la un barbat, pe Facebook. Acesta a intrebat-o daca prezice viitorul, iar ce a urmat e de-a dreptul ilar! Tamaduitoarea Aneta nu a parut ca a gustat foarte tare gluma.

Barbatul a intrebat-o pe femeie daca il mai tine planetara care troncane, intrucat mai sunt doua saptamani pana la salariu si nu vrea sa se duca acum la service. Tamaduitoare Aneta i-a spus ca nu este frumos sa fie luata la misto.

„Preziceti viitorul? Am mare nevoie, e urgent!”

Tamaduitoarea Aneta: „Buna ziua! Da, sigur. Spuneti, va rog, ce probleme aveti?”

„Am o planetara care bate de vreo doua saptamani la viraje. Vreau sa stiu daca ma mai tine doua saptamani ca atunci intra salariul si sa ma duc la service”

Tamaduitoarea Aneta:„Nu este frumos sa faci misto!”

„Nu faceam misto, chiar troncane!”

Cum se promoveaza Tamaduitoarea Aneta

Tamaduitoarea Aneta are si site si pagina de Facebook si sustine ca poate citi si influenta viitorul. Ea este celebra in acest domeniu, avand numerosi clienti.

„ Tamaduitoarea si Clarvazatoarea Aneta testata si atestata de cei mai mari psihologi si parapsihologi din Romania, precum si de maestrul Ion Tugui, a fost dovedita stintific a fi adevarata Clarvazatoare si Tamaduitoare si cea mai puternica Vrajitoare din Romania, fiind singura care poate rezolva orice problema in 24 ore. Ea poate apropia iubita de iubit, impreuna familiile dezbinate, redreseaza firme, a ajutat foarte mult pe cei care au avut probleme in spor si realizari, are puterea de a scoate argintul viu, de a vindeca epilepsia, psoriasis, betia, precum si multe alte vicii”, se arata pe site-ul Tamaduitoarei Aneta.

