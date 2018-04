Tamara Buciuceanu Botez a primit titlul de Cetațean de Onoare al Capitalei, precum și Cheia Orașului

16 SHARES ShareTweet Tamara Buciuceanu Botez a primit, joi, titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Bucuresti, precum si Cheia Orasului. Evenimentul a avut loc acasa la marea actrita. „In Saptamana Patimilor am fost in vizita la Doamna scenei romanesti, pentru a-mi exprima dragostea, aprecierea si recunostinta si pentru a transmite mesajul de respect si recunoastere a valorii din partea tuturor bucurestenilor si de fapt a tuturor romanilor. Sunt convinsa ca intreaga Romanie doreste, prin acordarea acestui titlu, sa faca o reverenta in fata unei Doamne care reprezinta pentru noi toti un model. Profesionista desavarsita, un om demn si discret, doamna Tamara Buciuceanu Botez reprezinta un reper pentru noi toti, un exemplu de viata traita in slujba oamenilor si a artelor. A fost o onoare pentru mine, ca Primar General, ca femeie si ca om de cultura, sa acord titlul de cetatean de onoare, precum si Cheia Orasului Bucuresti, doamnei Tamara Buciuceanu Botez, care trebuie sa ne fie tuturor un model demn de urmat. Acest gest are dubla semnificatie, mai ales ca are loc chiar in anul in care aniversam 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, pentru ca, asa cum bine stim cu totii, doamna Tamara Buciuceanu Botez s-a nascut dincolo de Prut. Trebuie sa invatam sa ne pretuim valorile, sa le aratam respect si recunostinta, pentru ca, prin numele lor, Romania isi arata valoarea in lume”, a spus Gabriela Firea, potrivit unui comunicat de presă. „Sunt emotionata ca mi-ati trecut pragul casei chiar in preajma sarbatorilor de Pasti. Distinctiile pe care mi le-ati oferit ma onoreaza si reprezinta pentru mine un gest deosebit de impresionant”, a mărturisit Tamara Buciuceanu Botez. Mădălina Stoica, 16 SHARES ShareTweet