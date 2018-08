Tanar arhitect roman, semnal de alarma. Cei care au locuintele izolate cu polistiren sau vata minerala sunt in pericol

Izolatie casa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar arhitect din Targu Jiu trage un semnal de alarma cu privire la folosirea polistirenului si a vatei minerala drept materiale termoizolante. Acesta sustine ca aceste materiale sunt extrem de periculoase mai ales in casele unde exista copii si recomanda inlocuirea acestora cu doua materiale ecologice, pe baza de lana de oaie si canepa. Alexandru Hortopan sustine ca polistirenul este folosit in exces in Romania, iar oamenii nu stiu de pericolele la care se supun. Pe langa faptul ca este un material usor inflamabil, acesta nu lasa peretele sa respire, astfel ca umiditatea din casa este ridicata, ceea ce duce la probleme respiratorii. „Recomand folosirea celor doua materiale mai ales la famili ...