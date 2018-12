Tanar banuit de furt dintr-un imobil in constructii, retinut de politistii din Navodari

Comisia Juridica a Senatului a cerut Biroului Permanent o amanare de o saptamana in cazul votului pe cererea DNA care il vizeaza pe Calin Popescu Tariceanu.

Cozmin Guşă, proprietarul Realitatea TV, a făcut un scurt bilanţ al scandalului recent de la televiziunea de ştiri, scandal care a dus la suspendarea temporară a jurnalistului Rareş Bogdan, precum şi la interzicerea unor invitaţi. Cozmin Guşă confirmă informaţiile apărute în presă cu privire la motivele despărţirii de Oreste Teodorescu şi dezvăluie circumstanțele care au