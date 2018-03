Tanar de 14 ani, accidentat MORTAL de o ambulanta SMURD, chiar in centrul Clujului. Atentie, imagini cu un puternic impact emotional

Accident mortal The Office 3

Tanarul de 14 ani, care a fost accidentat mortal de echipajul SMURD aflat in misiune, nu a raspuns manevrelor de resuscitare si a fost declarat decedat. Se presupune ca este vorba de un tanar surdo-mut, care nu ar fi auzit semnalele acustice ale masinii SMURD, care se deplasa cu viteza in momentul in care victima a traversat zebra de pe Bdul 21 Decembrie 1989. Acesta a incercat sa traverseze strada in fuga, chiar daca culoarea semaforului arata Rosu. Acum sunt efectuate cercetari in acest caz, arata sursa citata.

Conform lui Andrei Biris, purtatorul de cuvant al ISU Cluj, ambulanta SMURD implicata in accident se deplasa la o interventie, pentru a prelua un nou-nascut care urma sa ajunga cu elicopterul pe Aeroportul International din Cluj: “In timpul misiunii, echipajul SMURD a fost implicat intr-un accident, dupa ce a lovit un adolescent in varsta de 14 ani. Ambulanta de neonatalogie a ramas la locul accidentului, iar echipajul medical al acesteia a fost preluat de o alta ambulanta si transportat la Aeroportul din Cluj pentru a interveni in cazul nou-nascutului. De asemenea, o alta ambulanta a fost solicitata la locul nemijlocit al accidentului in vederea interventiei in cazul tanarului accidentat si pentru efectuarea manevrelor necesare de resuscitare“, a declarat Andrei Biris.

Stire initiala: Un grav accident de circulatie, in care a fost implicat un echipaj SMURD, a avut loc cu putin timp in urma pe Bdul 21 Decembrie 1989, langa The Office, arata Ziar de Cluj. Victima accidentului este in stare grava, iar acum se fac manevre de resuscitare.

Cu putin timp in urma, un tanar de 14 ani s-a angajat sa traverseze strada pe trecerea de pietoni de pe Bdul 21 Decembrie 1989, trecere din imediata apropiere a centrului de business, The Office. Desi semaforul avea culoarea rosie, acesta s-a angajat intr-o cursa rapida de traversare a strazii, moment in care a fost lovit din plin de masina unui echipaj SMURD, aflat in misiune, cu girofarele si semnalele acustice pornite.

Dupa accident, tanarului i s-au facut manevre de resuscitare. Cazul pare a fi unul foarte grav, iar leziunile suportate de victima pot fi incompatibile cu viata, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Maior.

