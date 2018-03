Tanar de 17 ani adus de la scoala direct la spital. O bucata de surubelnita l-a lovit in cap

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un elev in varsta de 17 ani din localitatea Barlad a fost adus de la scoala direct la un spital din Iasi. Firul povestii incepe la orele de curs, atunci cand un coleg de clasa a incercat sa infinga o surubelnita in masa de lucru. Nefericirea a facut ca aceasta sa iasa din maner si partea metalica sa-i sara in cap. Citeste si: Exclusiv! Scene de GROAZA in plin centrul Iasului! Un barbat zace plin de sange pe bd. Stefan cel Mare - FOTO, VIDEO In urma incidentului baiatul s-a ales cu fractura craniana si leziune cerebrala. Un echipaj medical l-a preluat si transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Medicii au spus ca pacientul este deocamdata stabil si se afla sub stricta supraveghere. Daca ti-a p ...