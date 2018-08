Safaa Boular google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tanara de 18 ani, care a devenit una dintre cele mai tinere persoane gasite vinovate pentru infractiuni de terorism in Marea Britanie, a fost condamnata la inchisoare pe viata. Safaa Boular facea parte dintr-o celula terorista din Londra si a planificat un atac cu grenade si arme de foc asupra British Museum, alaturi de partenerul ei, Naweed Hussain, relateaza The Guardian. Tanara a fost surprinsa in timp ce punea la punct atacul impreuna cu mama si sora ei. Cele trei femei foloseau un limbaj codat, inspirat din povestea Alice in Tara Minunilor. In timpul discutiei, Safaa Boular i-a spus mamei ca “stie cateva retete pentru torturi delicioase, potrivite pentru o adevarata petrecere britanica&rdq ...