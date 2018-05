Tanara din Bucuresti, talharita: Nu m-a lasat sa-i dau tot, pentru ca a inceput sa ma bata!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Numarul important de cazuri de furturi, violuri sau talharii petrecute in ultimul timp, ne fac sa spunem ca Romania pare sa fie cuprinsa de un val de infractiuni aproape fara precedent. O tanara din Bucuresti a relatat pe contul sau de modul in care a fost talharita si batuta, in urma cu o saptamana, dupa ce a fost urmarita de un barbat necunoscut. Tanara care a fost batuta si jefuita spune ca s-a gandit mult daca sa faca publica intamplarea prin care a trecut, desi nu isi doreste sa ”Stiu ca nu sunt singura „nebuna” care merge pe strada dupa ora noua seara prin Bucuresti si de multe ori cu castile in urechi. Acum o saptamana si ceva ma duceam spre casa, undeva in jur de ora 22:40, eram chiar la ...