Tanara injunghiata de iubit si ingropata in padure l-a ajutat pe criminal sa sape groapa in care si-a gasit sfarsitul

Detalii socante ies la iveala in cazul tinerei din Valcea care a fost injunghiata de iubit si ingropata intr-o padure.

Claudia Roxana Mardasanu, tanara de 19 ani, care a fost ucisa si ingropata de iubitul ei intr-o padure din Feteni, judetul Valcea, depusese plangere la politie, cu o zi inainte sa fie ucisa.

Mai mult decat atat, surse apropiate anchetei au declarat pentru presa locala ca fata a fost de acord sa-l insoteasca pe criminal la Feteni, in apropierea adapostului de caini la care criminalul lucra.

El i-a spus fetei ca i-au murit niste caini. Impreuna, au luat niste saci menajeri si au mers acolo si au facut o groapa, unde ar fi trebuit sa ingroape cainii decedati.

La un moment dat, Liviu a intrebat-o pe fata daca este adevarat ca l-a inselat. Apoi, ar fi injunghiat-o si ingropat-o in locul cainilor.

Anchetatorii sustin ca, "in data de 20 martie 2018, pe fondul consumului de alcool inculpatul a agresat-o pe victima Claudia Roxana lovind-o cu un cutit tip briceag la nivelul mainilor si coapselor. Urmare a acestui conflict, victima i-a facut cunoscuta inculpatului intentia de a inceta relatia cu acesta, astfel ca in data de 21 martie 2018, inculpatul a achizitionat un cutit de la un magazin situat in apropierea domiciliului sau, luand hotararea de a suprima viata victimei".

