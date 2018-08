Tanarul adoptat in Norvegia nu-si va putea cunoaste mama biologica, care si-a pierdut viata cu cateva zile inainte de revedere

Csillag Imre google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Adoptat pe cand avea doar doi ani de catre o familie din Norvegia, viata face ca un tanar de 26 de sa treaca printr-o noua drama, cea care i-a dat viata pierzandu-si viata chiar cu doua saptamani inainte de a o revedea. Csillag Imre, un roman de 26 de ani adoptat in Norvegia, cerea ajutor, luna trecuta, prin intermediul paginii de "The never forgotten Romanian children - Copiii niciodata uitati ai Romaniei", pentru a obtine informatii care sa-l ajute sa-si gaseasca rudele din Romania. "M-am numit Csillag IMRE, nascut pe data de 2 Octombrie 1992, in orasul Simleu Silvaniei, judetul Salaj, Romania. La varsta de 2 ani am fost adoptat de la Orfelinatul Cehu Silvaniei de catre o familie foarte ...