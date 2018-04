Tanarul bihorean care a injunghiat de mai multe ori o femeie insarcinata si a vrut sa o inece a fost condamnat la 10 ani de inchisoare

Kelemen Arnold Roland google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul bihorean de 22 de ani, care a injunghiat de mai multe ori o femeie insarcinata si a vrut sa o inece, in 2017, a fost condamnat la 10 ani de inchisoare. Curtea de Apel Oradea a pronuntat verdictul final in procesul bihoreanului Kelemen Arnold Roland, din Rosiori, care, in aprilie anul trecut, a injunghiat o tanara insarcinata, iar apoi a vrut sa o inece intr-o balta de pe strada. Victima, o femeie in varsta de 32 ani din Diosig, agent de credite, a fost gasita in seara zilei de 11 aprilie, injunghiata cu mai multe lovituri de cutit in Rosiori, localitate unde venise sa incase restantele de la un client cu datorii. Barbatul a chemat-o la intalnire pe victima sa cu intentia de a o ucide ...