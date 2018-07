Tanarul de 16 ani care si-a ucis iubita dupa ce a condus beat si fara permis, mesaj emotionant pe Facebook: "Iarta-ma iubirea mea, iarta-ma ca..."

Tanar Craiova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tanar de 16 ani, fiul unor magistrati din Craiova, a socat o tara intreaga, dupa ce s-a urcat la volan fara sa fi avut permis de conducere si sub influenta alcoolului, iar in urma accidentului produs, iubita lui, de 18 ani, a murit. La scurt timp dupa tragedia ce a facut inconjurul tarii, baiatul a facut public un mesaj, prin care ii cere iertare iubitei lui care si-a pierdut viata. ”De ce Doamne? Inca ma gandesc la ziua in care ne-am cunoscut si cat de mult te-am iubit si te iubesc. Nici n-ai idee cat contai pentru mine si cate planuisem pentru viitor. Ma jur ca regret tot ce s-a intamplat si daca as avea ocazia sa dau timpul inapoi ne-as schimba locurile. Erai singura distragere ...