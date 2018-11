Tanarul din Piatra Neamt afectat de explozia unui bloc va fi transportat in Belgia. A fost operat de medicii ieseni

Explozie bloc Piatra Neamt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pacientul care a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon Iasi dupa ce a fost prins in explozia unui bloc din Piatra Neamt a fost operat astazi. Acesta urmeaza sa fie transferat la o unitate medicala pentru arsi din Belgia, intrucat nu mai sunt locuri disponibile in spitalele romanesti. Precizam ca starea tanarului este in continuare critica si este permanent monitorizat de cadrele medicale. "In acest moment, paturile pentru marii arsi sunt ocupate si atunci cand un nou caz va excede posibilitatea de tratament, vom lua decizia de a-l transfera in strainatate", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii. Citeste si: Imagini greu de privit! Explozie la un bloc din Piatra N ...