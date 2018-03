Tanarul din Pitesti care si-a lasat prietenul sa moara pe strada este cercetat in stare de libertate

Samuel Ionut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul care si-a lasat un prieten sa moara in strada, in Pitesti, va fi cercetat in libertate, pentru infractiunea de lasare fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Politistii din Pitesti l-au audiat, in noaptea de duminica spre luni, pe Samuel Ionut Valceanu, tanarul care duminica dupa amiaza a abandonat pe strada un barbat inconstient care la scurt timp a murit. La audieri, tanarul de 20 de ani le-a spus politistilor ca a petrecut seara impreuna cu victima si cu trei tinere minore, ca barbatul pe care l-a abandonat se drogase si ca, nestiind cum sa-l ajute, s-a speriat si l-a lasat in fata blocului in care acesta locuia. Samuel Ionut Valceanu este cercetat in stare de stare de lib ...