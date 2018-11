Tanarul ranit in explozia de la Piatra Neamt, transportat ieri in Belgia, nu poate fi operat. Ministrul Sanatatii: "Medicul este optimist"

Tanar ranit explozie bloc Piatra Neamt google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanarul grav ranit in explozia care s-a produs miercuri la un bloc de locuinte din Piatra Neamt este in continuare in stare grava. Potrivit ministrului Sorina Pintea, el nu a putut fi operat cu toate ca a fost transferat in Belgia. Totusi, medicul la care a ajuns se declara optimist, sustine sefa de la Sanatate. Citeste si: Medicii ieseni au fost pusi in fata unei situatii revoltatoare! Cu pacientul pe masa nu au indraznit sa mearga pana la capat! Pur si simplu le-a fost frica! „Sansele sunt 50 - 50. Nu a putut fi operat, doar curatate plagile, pentru ca starea lui este inca foarte grava. Medicul care-l tine sub observatie este optimist in ceea ce-l priveste, ...