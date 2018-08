Tanarul roman, politician in Italia: „Aici a murit nu doar cultura, ci si agricultura. Ma atinge disperarea din ochii unui om”

Un tanar roman care traieste de 17 ani in Italia, care face politica in peninsula, dar care se simte foarte legat de tara natala, Romania. A venit la protestul din Piata Victoriei pentru ca „il doare” tot ce vede in jur.

„Vad atat de multa disperare pe chipurile oamenilor. Vad oameni care castiga bani putini. Vad tineri care fug nu doar din tara, ci de la tara pentru ca nu mai pot trai”, spune tanarul de 22 de ani

„Nu doar cultura a murit, ci si agricultura”, spune Marc. Care, desi traieste in Bologna de cand avea doar 6 ani, e la curent cu toate lucrurile care se intampla in Romania, atat din punct de vedere politic cat si social. 'Ma atinge disperarea din ochii unui om', spune tanarul.

In Italia a ales sa faca politica. 'Aam militat in Partidul Democrat, am fost secretar al tineretului local, am propus cateva legi', spune tanarul.

Si trage si o concuzie despre ce considera el ca nu merge in Romania. 'O mentalitate. Romanul nu mai crede ca poate schimba ceva. Nu mai are incredere.'

Marc are cu el un rucsac plin cu apa, apa cu vitamine, cu minerale. Pentru cazurile in care o persoana se simte rau din cauza caldurii si epuizarii.

