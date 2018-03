Tara din UE in care salariul minim este 1.500 euro cauta romani. Ce joburi ofera

Bani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.436 de locuri de munca, cele mai multe in Germania, Spania si Malta. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Germania sunt disponibile 689 de locuri de munca, majoritatea pentru manipulant bagaje si sofer manipulare bagaje. In Spania sunt disponibile 166 de posturi, majoritatea pentru agricultori, iar in Malta sunt 155 de locuri, majoritatea pentru soferi de autobuz. Vezi si: Germania se confrunta cu cel mai acut deficit de angajati din istorie De asemenea, Marea Britanie ofera ofera 116 de posturi, majoritatea pentru lucra ...