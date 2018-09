Quentin Tarantino a filmat timp de trei zile la conacul Playboy din zona Los Angeles pentru „Once Upon a Time in Hollywood”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Aceste prime trei zile de filmare au fost primele la conac de când Hugh Hefner a murit în septembrie 2017. În 2016, Hefner a vândut proprietatea de 2 hectare pentru 100 de milioane de dolari mogulului Daren Metropolous, în vârstă de 35 de ani, care a închiriat-o acum regizorului şi echipei lui. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „După ce Quentin m-a contactat şi am înţeles viziunea lui, am ştiut că este o ocazie specială pentru a colabora. Momentul (filmărilor, n.r.) a fost excelent, având în vedere că proprietatea a început să revină la grandoarea originală şi nu a arătat niciodată mai impresionant”, a declarat Metropolous pentru The Hollywood Reporter. „Once Upon a Time in Hollywood”, producţie Sony Pictures, va fi lansat pe 26 iulie 2019. Din distribuţia celui de-al nouălea film al cineastului american fac parte Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio, în roluri principale, Al Pacino, Luke Perry, Damian Lewis, Dakota Fanning, Margot Robbie, Timothy Olyphant, Kurt Russell, Michael Masden şi Tim Roth. „Once Upon a Time in Hollywood”, scris de Quentin Tarantino, are în centru un actor fără succes (Pitt) care joacă într-un serial western şi dublura sa (DiCaprio). Coincidenţa face ca personajul lui Brad Pitt, Rick Dalton, să fie vecin cu al lui Margot Robbie, Sharon Tate - starleta şi soţia lui Roman Polanski. Bugetul filmul este estimat la 100 de milioane de dolari. Producători sunt David Heyman, Shannon McIntosh şi Quentin Tara ...