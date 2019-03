Targ de obiecte cu patina timpului si spectacol muzical, la Palas

Palas Mall google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sfarsitul de saptamana aduce evenimente interesante, in ansamblul Palas. Colectionarii gasesc obiecte de arta si antichitatii, copiii fac spectacol cu talentul lor muzical, iar liceeni isi pot alege facultatea pe care vor sa o urmeze. De vineri pana duminica inclusiv, in perioada 29 – 31 martie 2019, parterul Atriumului Palas Mall se invaluie din nou in parfumul nostalgic al Targului de Arta si Antichitati. Expozanti din toate colturile tarii isi vor prezenta cele mai de pret piese, care spun povesti din timpuri de demult. Bijuterii, argintarie, piese de mic mobilier, ceasuri de mana, de birou sau de perete, obiecte vintage, portelanuri, numismatica, filatelie, discuri din vinil, tablouri, statuete s ...