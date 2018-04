Targuri de 1 MAI in București

ShareTweet Minivacanța de 1 Mai începe sâmbătă. În București, startul va fi dat prin cele trei târguri organizate în trei parcuri, cu prilejul Zilei Internaționale a Muncii. In Parcul Alexandru Ioan Cuza (fost IOR- intrarea de la Biserica Maramureseana), doritorii pot găsi MICII BOIERESTI, facuti dupa o reteta speciala. Pastrama, ceafa de porc si frigaruile vor fi si ele puse pe gratar. Amatorii de PESTE au de unde alege. Organizatorii vor pregati scrumbie de Dunare, biban de mare, cotlet de somon si pastrav pe pat de orez cu legume. BEREA va fi la discretie pentru cei care vin la targ. Din meniu nu lipsesc bunatatile la ceaun, precum varza calita cu mamaliguta. In Parcul Plumbuita, grataragiii va asteapta cu mii de mititei proaspeti, carnati si frigarui. Pentru cei care vor alte bunatati decat cele pe gratar, maramuresencele au pregatit sarmale cu mamaliguta. Pe scena din parc se va canta muzica usoara internationala, dar si muzica populara, invitat special fiind interpreta Rodica Cretu. Nu in cele din urma, pentru persoanele care doresc sa manance ceva special in aceasta minivacanta de 1 Mai, organizatorii au pregatit paella cu fructe de mare. Se intampla in Parcul Kiseleff, unde vor fi aduse o serie de preparate spaniole: bocadillo, sandwich cu multa carne facuta la plita, sandwich cu jamon serrano, chipsuri din somon cu sos 1.000 de insule, dar si hamsii prajite si sprot prajit. Bineinteles, nu va lipsi sangria, bautura specific spaniola. La targul din Parcul Kiseleff, doritorii vor găsi si placinte de toate felurile, dar si clatite proaspete cu dulceata si ciocolata. Toate cele 3 targuri vor fi deschise de sambata, 28 aprilie, pana pe 1 mai, la orele 20.00. ShareTweet