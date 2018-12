Targuri de cadouri si evenimente pentru intreaga familie, in week-end, la Palas

LIVE Liga 1: Meciurile de miercuri Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, desfasurarea scorurilor in partidele programate miercuri in etapa cu numarul 18 a Ligii 1:

Dragnea, despre scandalul din Camera Deputatilor: O incercare disperata de a prelua cu japca o institutie a statului. S-au laudat ca au un plan de Oscar Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, miercuri dupa-amiaza, faptul ca Opozitia a cerut in Camera Deputatilor introducerea pe ordinea de zi a hotararilor de revocare a sa si a vicepresedintelui Florin Iordache.

Sf Nicolae 2018. Cele mai frumoase pe care sa le trimiti sarbatoritilor Sf Nicolae 2018. MESAJE, urări de MOȘ NICOLAE, felicitări Sf. Nicolae, SMS de Sfântul Nicolae 2018. FELICITĂRI SF NICOLAE. Citește mai departe...

ANRE, anunț de ultima ora pe tema taxei pentru centralele de apartament ANRE nu a făcut şi nu are în vedere o introducere a taxei pentru centralele individuale, o astfel de propunere excede competenţelor sale de reglementare, informează miercuri autoritatea, ca răspuns la declaraţiile unui oficial al ANRE făcute în parlament. Citește mai departe...

Juncker il face praf pe Iohannis: Romania este pregatita pentru Președinția Consiliul UE Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, îi dă o replică usturătoare președintelui Klaus Iohannis în privința preluării de către România a președinției Consiliului Uniunii europene. Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a declarat, miercuri, la Bruxelles, după întâlnirea c ...

Liviu Dragnea, PRIMA reacție dupa SCANDALUL din Parlament: Se laudau, spuneau ca e un plan de Oscar Liviu Dragnea, liderul Camerei Deputaților, a reacționat după scandalul din plenul Camerei Deputaților de miercuri. ”Nu ...

Catalina Rob Ditan, minora sechestrata in cantonament: „Antrenorii m-au incuiat doua saptamani in camera” Cătălina Rob Ditan, minora sechestrată în cantonament la Centrul Olimpic de Judo de la Cluj, a făcut declarații cutremurătoare. Este incredibil, dar adevărat. Cătălina Rob Ditan, în vârstă de 18 ani, una dintre victimele abuzurilor inimaginabile de la respectivul Centru Olimpic, a fost invitată la emisiunea GSP LIVE din această dimineață. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Cătălina […] The post Cătălina Rob Ditan, minora sechestrată în cantonament: „Antrenorii m-au încuiat două săptămâni în cameră” appeared first on Cancan.ro.

CCR: organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale intra sub incidența Legii pentru combaterea spalarii banilor Curtea Constituţională (CCR) a decis, miercuri, cu unanimitate de voturi, că o sintagmă privind organizaţiile cetăţenilo ...

Metalul rar care a devenit mai scump ca aurul! Afla de ce! Preţul aurului a fost depăşit de cel al paladiului, pe fondul cererii în creştere a acestuia din ultimele patru luni, care a dus la majorarea preţurilor, relatează Bloomberg. Citește mai departe...