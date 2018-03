TARGURI DE PASTE SI LABIRINTUL IEPURASULUI, ATRACTIILE DE TIMP LIBER DE LA PALAS

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei care doresc sa se pregateasca pentru Sarbatorile Pascale sau cauta daruri de Iepuras sunt asteptati la Palas Mall. Cea mai indragita destinatie de cumparaturi si petrecere a timpului liber ii invita pe clienti la doua targuri tematice. In plus, copiii sunt provocati sa exploreze Labirintul Iepurasului, iar cumparaturile se pot transforma intr-o excursie cu familia la Cadbury World. In perioada 30 martie – 6 aprilie 2018, pe esplanada Palas Mall dinspre Palatul Culturii se desfasoara Targul Traditional de Paste. Cei veniti la shopping isi vor putea completa lista cumparaturilor pentru sarbatori cu produse specifice. Expozantii s-au pregatit cu decoratiuni tematice care vor infrumuseta casele vizitatorilor, dar si cu ou ...