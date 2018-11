Tariceanu a anuntat cand va incepe sa studieze cele 73 de volume din dosarul trimis Senatului de catre DNA. Ziua in care i se va alatura si avocatul

Replica uluitoare a lui Coposu catre torționarul Vișinescu: ”Sa ma chemi martor, numai un nebun putea sa faca ce ai facut tu!” Torționarul Alexandru Vișinescu a murit în urmă cu doar câteva zile, în spitalul penitenciarului unde își ispășea pedeapsa de 20 de ani pentru crimă împotriva umanității. Ion-Andrei Gherasim, fostul şef de cabinet al lui Corneliu Coposu, a povestit un episode uluitor, de pe vremea când agresorul și victim lui, Corneliu Coposu, trăiau. „În februarie 1990 […] The post Replică uluitoare a lui Coposu către torționarul Vișinescu: ”Să mă chemi martor, numai un nebun putea să facă ce ai făcut tu!” appeared first on Cancan.ro.

Becali muta FCSB din Bucuresti dupa inchiderea Arenei Nationale Patronul echipei FCSB nu mai are unde să ducă echipa să joace în Bucureşti, după ce primarul general al Capitalei, Gabri ...

Imagini fierbinți cu o campioana la șah și care a studiat criminologia! A caștigat titlul de Miss Toronto și face ravagii pe Instagram Sigur, mai rar găsești o asemenea frumusețe, în care să se îmbine și inteligența! Charlie Riina are 34 de ani, a fost campioană la șah în copilărie, apoi a studiat criminologia! Și nu avea să se oprească aici! Asta pentru că "mama natură" a înzestrat-o din plin! Motiv pentru care nu se dă la o […]

PMP considera necesara o moțiune de cenzura Liderul PMP Eugen Tomac afirmă că Guvernul Dăncilă şi majoritatea parlamentară condusă de Dragnea şi Tăriceanu au primit ...

Accident violent in Gorj, dupa ce doua autocare pline cu muncitori s-au ciocnit. Sunt mai multe victime Zeci de oameni și-au văzut moartea cu ochii în această după-amiază, după ce autocarele în care erau s-au ciocnit violent. Impactul s-a produs pe DE 79, în localitatea Brănești, situată în județul Gorj. Doar o minune a făcut ca toți călătorii să scape cu viață. Opt dintre persoanele aflate în mastodonți au fost transportate de […]

Primele declarații ale lui Florin Salam dupa ce a fost batut la Milano: "Mi-a fost teama…" După ce a fost bătut și răpit în Milano, Florin Salam a vorbit pentru prima oară despre experiența neplăcută prin care a trecut. După mai bine de două săptămâni de când Florin Salam a fost bătut și răpit de interlopul Lower Stan în Milano, artistul și-a făcut curaj și a vorbit despre incidentul neplăcut prin […]

Tariceau, despre lipsa de mize presupusa de detinerea de catre Romania a presedintiei Consiliului UE: Nu exista nimic care sa tina de interesul nostru Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marţi, la Parlament, legat de preluarea de către România de la 1 ianuarie 2019 a preşedinţiei Consiliului UE, că pe agendă „nu există nimic care să ţină de interesul nostru”, cum ar fi aderarea la spaţiul Schengen, sau ridicarea MCV.

Kalle Palling, parlamentar estonian, spune care sunt unele dintre principalele solutii la traficul aglomerat din Bucuresti Kalle Palling, membru al Parlamentului Estoniei, a declarat, pentru MEDIAFAX, că Bucureştiul este unul dintre cele mai aglomerate oraşe din lume, o soluţie pentru descongestionarea traficului fiind ridesharing-ul, iar pe viitor carpooling-ul.

ALERTA METEO: Sase judete din tara sunt sub cod galben de ceata si burnita Şase judeţe din zona Moldovei şi din sudul ţării sunt sub atenţionare cod galben de ceaţă şi izolat burniţă, marţi seara, până la ora 23, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).