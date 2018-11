Tariceanu:"Acțiunea DNA reprezinta o intimidare"

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben valabila din noaptea de marti spre miercuri si pana miercuri seara, potrivit careia in regiunile sudice si sud-estice ale tarii vor fi intensificari ale vantului, ninsori viscolite si depuneri de zapada si gheata.

Vremea in Bucuresti va fi deosebit de rece pana vineri. Meterorologii anunta ploi, lapovita, vant, ninsori si temperaturi minime cuprinse intre minus 4 si minus 7 grade.

Vremea în București va fi deosebit de rece până vineri. Meterorologii anunţă ploi, lapoviță, vânt, ninsori și temperaturi minime cuprinse între minus 4 și minus 7 grade. Potrivit unei prognoze speciale a ANM pentru Capitală, începând de marți seara până miercuri dimineața va ploua, urmând apoi lapoviță și ninsoare. Vor fi condiții pentru depuneri de