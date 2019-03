Tariceanu, anunț-surpriza pentru piața auto - Ce obligativitate introduce pentru autoritațile publice. Proiectul a fost depus la Senat

Ministrul Apararii, Gabriel Les, a facut o declaratie socanta pentru o un sef al Armatei dintr-o tara membra NATO. Leș a spus ca Romania nu are nivelul minim de capabilitati pe care trebuie sa-l respecte statele membre NATO, precizand ca tara face fata doar la ce e nevoie in prezent. Les mai adauga ca la noi nu se produce nimic la nivelul munitiei, fiind efectuata doar asamblarea.

Duminica Sfintei Cruci este o sarbatoare importanta in calendarul crestin ortodox. Aceasta pica in fiecare an in a treia duminica din Postul Pastelui. In 2019, Duminica Sfintei Cruci este praznuita duminica, 31 martie 2019.