Tariceanu cere rechemarea lui George Maior

Liviu Marian Pop, fost ministru al Educatiei si profesor de matematica, a afirmat, miercuri, ca in unele cazuri 12 este mai mare decat 16. Asta, in contextul in care zilele acestea a iesit la iveala o greseala majora in manualul de Matematica de clasa I, din care aflam ca 12 este mai mare ca 16.