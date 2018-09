Tariceanu: Continua aceasta dorinta de a mentine tensiunea, starea de incertitudine

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, lider al ALDE, a declarat, miercuri seara, că nu îşi aduce aminte să fi fost o perioadă mai tensionată ca cea din această vară, făcând referire atât la mitingul din 10 august, cât şi la dezvăluirile despre protocoalele din Justiţie. Despre mitingul din 10 august, Tăriceanu a declarat că "acele manifestaţii au fost alimentate". "Văd că această dorinţă de a menţine tensiunea, starea de incertitudine, punerea sub semnul întrebării a stabilităţii politice a acestei ţări, continuă. Nu mai vorbesc despre faptul că suntem în anul Centenar, poate ar fi fost un moment de relaxare în sensul discursului, adică să nu mergem cu aceste acţiuni şi discursuri violente în Parlament, presărate cu jigniri, înjurături, cu huiduieli, cu manifestaţii, trântit pe jos, pe care le promovează USR. Ar fi fost normal să încercăm în acest an aniversar să mergem către un consens, o reconciliere, resetarea agendei politice, agendei publice. Nu văd nimic din acest lucru. Ne apropiem cu paşi repezi de 1 Decembrie, care va fi momentul culminant al anului Centenar, şi intrăm în alt moment, care, după părerea mea, este iarăşi foarte important pentru noi. Cum ne prezentăm în faţa ţărilor membre ale UE, deţinând preşedinţia Consiliului European. Mi-aş fi dorit o altă Românie, care să fie capabilă în acest moment să arate că s-a integrat pe deplin în UE, că a asimilat valorile de democraţie, de libertate. Iată-ne discutând despre protocoale în care colaborează justiţia cu serviciile ca în vremea Securităţii din anii 50", a mai spus Tăriceanu. El a precizat că şi-ar fi dorit ca preşedintele României să fie un mediator în acest sens. "Mi-aş fi dorit să văd preşedintele dând un semnal în acest sens, de "haideţi să ne aşezăm toţi la masă". Eu am atras atenţia, în perioada când Băsescu era preşedinte, că face o mare greşeală atunci când vorbeşte de rolul de preşedinte-jucător. În momentul în care preşedintele este jucător, adică actor şi susţine pe unii sau pe alţii, el nu mai are credibilitatea să vină într-un moment de răscruce pentru societate, într-un moment tensionat, şi să spună "vă propun o soluţie pentru a calma lucrurile, pentru a detensiona situaţia, pentru a trage aer în piept şi a merge mai departe". Este atât de nenorocită postura asta de preşedinte-jucător pe care a inaugurat-o Băsescu, cum nu vă imaginaţi. Cei care au gândit Constituţia nu au gândit aşa rolul preşedintelui. Că trebuie să fie factorul de echilibru în societate, moderatorul între stat şi societate, între instituţii. Doar că rolul acesta nu este simplu de asumat, tentaţia este să intervii, să cobori în arenă şi să te iei cu unii sau cu alţii de piept, să aperi poziţii ale unora sau altora, să devii partizan. Este foarte prost că, din păcate, Constituţia nu pune nişte limite suplimentare preşedintelui pentru a-l îngrădi în aşa fel încât să joace rolul care îi este destinat de Constituţie', a adăugat Călin Popescu Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Gabriel Apetrii, editor: Diana Dumitru, editor online: Daniela Juncu)