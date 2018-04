Tariceanu DA CARTILE PE FATA: Ce spune despre relatia cu Liviu Dragnea si zvonul unor tensiuni in Coalitie

Dacă în presă au apărut de-a lungul timpului informaţii potrivit cărora ar fi existat sau chiar ar exista şi la acest moment tensiuni în Coaliţie, Călin Popescu Tăriceanu a negat cu vehemenţă astfel de zvonuri. Invitat la Antena 3, liderul ALDE a vorbit despre relaţia cu Liviu Dragnea dar şi despre situaţia din coaliţie.

"De 1 an şi aproximativ 4 luni Coaliţia a trecut prin momente delicate: cele două schimbări de premier şi plus alte încercări de a produce între noi tensiuni care nu au reuşit. Fiecare ne-am asumat o responsabilitate faţă de electorat şi am înţeles asta, avem şi experienţa USL, şi o spun cu mare regret. (...) Avem toate aceste exemple şi ştim cum să gestionăm situaţia şi să ne ferim de capcane.(...) E o scenetă superbă cu Toma Caragiu, cu şopârla. (...) Cam asta e situaţia: ne vedem de treabă, avem câteva angajamente pe care ni le-am asumat prin programul de guvernare. Nu e simplu de gestionat când ai şi aşa multe adversităţi.", a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Liderul ALDE susţine că nu au existat disensiuni în cadrul Coaliţiei nici după sondajele comandate de ALDE privind viitoarele alegeri prezidenţiale.

"Nu e niciun moment de tensiune pentru că datele pe care le discutăm sunt de 3 luni de zile. (...) Nu e numai un sondaj intern pentru ALDE. Şi celălalte partide au făcut sondaje. Sondajele au o anumită relevanţă, dar trebuie să ţinem cont şi de contextul politic.", a completat Tăriceanu.