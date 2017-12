Tariceanu, declaratie soc: „Iohannis este comunist...”

Tariceanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui "sistem represiv" pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta s-a consumat cu incepere de anul trecut si anul acesta - in care serviciile s-au retras, cel putin acestea au fost luarile de pozitii publice, din campul tactic, dar au ramas ceilalti doi actori: presedintele si procuratura, care doresc sa perpetueze acest sistem bazat pe functia represiva a statului, caracteristica perioadei comuniste. Iohannis este comunist in fibra lui cea mai puternica. El nu intelege ca esenta statului democratic este bazata pe resp ...