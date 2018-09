Tariceanu, despre liderii ALDE european: Percepția despre Romania, bazata pe lucruri de suprafața

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, după întâlnirea de marți cu liderii grupului ALDE european de la Bruxelles, că aceștia sunt superficial informați când vine vorba de România, că citesc "știrile pe un telefon" și nu cunosc în amănunțime situația din țara noastră, scrie Mediafax.

"Tocmai am venit de la Bruxelles, unde am avut o întâlnire cu colegi, prieteni aș spune din cadrul grupului ALDE din Parlamentul European. (...) Am avut o serie de întrebări și răspunsuri, cum este și normal la o astfel de dezbatere, prilej cu care am putut să îmi dau seama care sunt percepțiile și preocupările parlamentarilor europeni în legătură cu România", a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu, într-o conferință de presă susținută miercuri la Parlament.

Acesta a adăugat că nu dorește să jignească pe nimeni, însă colegii din grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor europeni percepția lor despre România are la bază o informare superficială.

"Din păcate, informațiile sunt puține și cred că ceea ce constituție percepția multora din ei este bazată pe lucruri mai degrabă de suprafață. Nu vreau să folosesc cuvinte care să jignească pe cineva, dar cred că este o informare superficială. În afară de ceea ce citesc, știrile pe un telefon, nu au posibilitatea să cunoască în amănunțime situația din România".

Liderul ALDE și președintele Senatului României, Călin Popescu Tăriceanu, a avut, marți, în întrevedere cu liderii grupului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor europeni în Parlamentul European din Bruxelles.