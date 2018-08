Tariceanu, despre o candidatura la prezidentiale: N-as spune ca e lucru de care sa ma sperii, dar nu sunt manat de o ambitie nemasurata

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat că o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2019 nu ar fi un lucru care să-l sperie, dar nici nu este, în acest moment, "mânat de o ambiţie nemăsurată". "N-aş spune că este un lucru de care să mă sperii, dar nici nu sunt, în momentul acesta, mânat de o ambiţie nemăsurată. Niciodată în politică, eu cel puţin, nu am procedat în felul acesta. Cred că cei care au ambiţii, aşa, necontrolate şi nemăsurate până la urmă ajung să facă greşeli. Sigur că dacă...Vă pot spune următorul lucru, am fost prim-ministru şi poate un pas mai sus, altul nu mai există, ar fi, nu o candidatură, că am mai candidat şi în 2014, dar, sigur, funcţia prezidenţială, ceea ce nu este un lucru care să spun că nu mă preocupă. Sigur că, de foarte multe ori, stau şi mă întreb cum ar trebui să fie mandatul de preşedinte, cum aş face eu mandatul de preşedinte, ce ar trebui să fac pentru România", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, marţi, seară, la Antena 3, întrebat dacă ia în calcul o candidatură la alegerile prezidenţiale din 2019. El a adăugat că, până în prezent, a observat "o mare diferenţă între ce scrie în Constituţie, cum este descris rolul preşedintelui, şi ceea ce se întâmplă în realitate". "Am asistat în aceşti aproape 30 de ani la nenumărate conflicte între instituţia prezidenţială, Guvern, eventual Parlament, şi aşa mai departe. Şi eu cred că lucrul acesta ar trebui, la un moment dat, încheiat. Adică, un alt stil de Preşedinţie care să încerce să evite conflictele şi să le soluţioneze şi să nu să le amplifice. Gândiţi-vă numai ce ar putea să facă România dacă, în loc să stea blocată în tensiuni, în conflicte, am sta să fim într-o fază de construcţie în care, bineînţeles, rolul fiecăruia se păstrează, majoritate, opoziţie, nu înseamnă că trebuie să ne dăm chiar toţi mâna să dansăm Hora Unirii, dar, într-o altă logică, nu într-o logică a conflictului dement, nu într-o logică a conflictului la distrugere care a fost introdusă de Traian Băsescu. (...) Eu cred că trebuie altfel gândită Preşedinţia şi de aceea mă gândesc, există instrumentele necesare, ai posibilitatea ca preşedinte, pentru că nu mă interesează numai blazonul sau ce scrie pe cartea de vizită, domne' am fost preşedinte. Dacă am fost preşedinte ce am făcut ca preşedinte, dacă am fost prim-ministru ce am făcut ca prim-ministru? Asta e important", a declarat preşedintele ALDE. Tăriceanu a mai spus în context că în cadrul coaliţiei nu s-a discutat cum va fi abordată chestiunea candidatului la prezidenţiale, dar va trebui luată, la un moment dat, o decizie în acest sens. "Nu ştiu să vă spun acum, nu e un lucru simplu şi nici nu am discutat în cadrul coaliţiei, unde va trebui să luăm la un moment dat o decizie. O decizie deloc simplă care trebuie să materializeze formula în care vom merge. Vom merge cu un singur candidat sau vom merge cu un candidat fiecare din formaţiunile noastre, dar până atunci mai avem timp", a declarat liderul ALDE, întrebat pe ce principii ar trebui să se bazeze strategia PSD-ALDE ca alegerile prezidenţiale să fie câştigate de către această coaliţie. AGERPRES/ (A - autor: Daniel Florea, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)