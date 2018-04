Tariceanu: Dinu C. Giurescu, unul dintre intelectualii de marca ai Romania

Preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, afirmă că academicianul Dinu C. Giurescu a fost unul dintre intelectualii de marcă ai României.

"Am aflat cu tristeţe despre moartea academicianului Dinu C. Giurescu, unul dintre intelectualii de marcă ai României. La trecerea sa la cele veşnice, se cuvine să celebrăm activitatea sa prodigioasă ca istoric, activitatea de profesor şi, nu în ultimul rând, implicarea sa în viaţa politică, întotdeauna ca susţinător al valorilor democraţiei", afirmă preşedintele Senatului, într-un mesaj transmis pe pagina sa de socializare.El adaugă că l-a considerat pe acesta "un aliat în susţinerea democraţiei şi libertăţilor românilor". "Îmi vine în minte un interviu televizat pe care domnia sa l-a acordat acum câteva luni, la finalul anului trecut, în care a spus cât de important este să căutăm adevărul şi să îl spunem românilor. Ca istoric care a trăit o bună parte a vieţii în regimul comunist şi ca un bun observator al realităţilor sociale şi politice, Dinu C. Giurescu ştia foarte bine cât de important era ca România să nu se întoarcă la practicile acelui trecut", spune Tăriceanu.Preşedintele Senatului concluzionează că "Dinu C. Giurescu a făcut parte din elita românească, iar moartea domniei sale lasă un loc gol care va fi imposibil de înlocuit".Academicianul Dinu C. Giurescu a murit marţi, la vârsta de 91 de ani.