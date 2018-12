Tariceanu:"DNA este o maciuca politica a unor forte oculte"

Am din ce in ce mai mult sentimentul ca noi privim dupa amnistie asa cum privim dupa tancurile rusesti la granita de est a Romaniei. E posibil sa vina si ele la un moment dat, pericolul e cert, dar pana atunci invazia ruseasca s-a produs deja si ei isi duc razboiul prin mijloace mult mai sofisticate ...

"S-a pus un accent exagerat pe lupta anticoruptie", "independenta procurorilor trebuie inteleasa prin raportare la principiul controlului ierarhic" sau "au fost abuzuri ale procurorilor care au pus presiuni pe magistrati", acestea sunt doar o parte din ideile care apar in proiectul managerial al pro ...

Liderul PRO România, Victor Ponta, a reacționat la sondajul prezentat de Realitatea TV, în care PRO România are o creștere spectaculoasă."Pana la Alegerile pentru Parlamentul European mai sunt foarte multe lucruri de facut pentru ProRomania: organizare in teritoriu, proiecte serioase, oameni noi in ...