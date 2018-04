Tariceanu ii raspunde DUR lui Iohannis, dupa declaratiile presedintelui privind modificarea Codurilor penale: 'Face o greseala fundamentala'

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a susţinut, joi, că afirmaţiile preşedintelui Klaus Iohannis potrivit cărora unele propuneri de modificare a Codurilor penale sunt făcute cu dedicaţie pentru conducerea actuală a Parlamentului este o personalizare şi susţine că preşedintele greşeşte fundamental dacă nu înţelege ce înseamnă stat de drept.

"Eu cred că este o greşeală să personalizăm. Da, am fost ascultat din 2008, permanent. Dacă dumneavostră credeţi ca asta înseamnă o lege cu dedicaţie, nu cred că am fost eu singurul ascultat, ar fi chiar anormal. Voi ca jurnalişti ar trebui să vă puneţi o problemă pentru că eu în perioada asta am ocupat nişte funcţii în stat. Găsiţi normal să fii ascultat? Să îţi fie ascultate telefoanele ca prim-ministru? Eu cred că nu”, a declarat liderul ALDE.

El numeşte afirmaţia preşedintelui Klaus Iohannis o personalizare şi susţine că acesta face o greşeală fundamentală dacă nu înţelege ce înseamnă stat de drept.

"Cred că această personalizare am văzut-o şi în alte părţi. Se încearcă o personalizare. (...) Eu cred că preşedintele face o greşeală fundamentală dacă nu înţelege ce înseamnă statul de drept. Statul de drept nu este un stat poliţienesc, nu este un stat represiv. Dacă noi vrem să avem modelul Uniunii Sovietice, al României comuniste, în ceea ce priveşte Codul penal, atunci concepţiile noastre sunt diametral opuse şi nu am niciun fel de rezervă să o spun”, a adăugat Tăriceanu, conform News.ro.

Unele dintre propunerile pentru modificarea Coidurilor penale sunt absolut inacceptabile, a declarat, joi, preşedintele Klaus Iohannis. El a mai spus că "este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinaţie pentru unele persoane care acum ocupă pozitii de decizie chiar în Parlament".

“Unele dintre aceste modificări sunt necesare, fiindcă e nevoie de o oarecare modificare a legislaţiei, punere în acord cu decizii ale CCR şi în unele puncte chiar cu legislaţia europeană. Aceste propuneri sunt bune şi cred că Parlamentul le va prelucra şi va introduce aceste chesstiuni. Alte propuneri care au fost făcute, nu vreau să detaliez acum în acest cadru, sunt total inacceptabile şi cred că discuţia parlamentară va revela care trebuie să rămână în discuţie şi care trebuie să iasă din discuţie. Un principiu, însă, cred că trebuie să îl înţeleagă toată lumea - este inadmisibil ca unele modificări să fie făcute cu destinaţie pentru unele persoane care vremelnic ocupă poziţii de decizie chiar în Parlament”, a declarat preşedintele Klaus Iohannis.