Tariceanu, in fata europarlamentarilor din ALDE. Ce nemultumiri are Bruxelles-ul

Nu doar Viorica Dancila este in turneu european, la Bruxelles, de unde a anuntat ca prezinta situatia reala a Romaniei, in contextul in care in Parlamentul European se lucreaza la o Rezolutie privind tara noastra. Si Calin Popescu Tariceanu a mers in capitala Belgiei, unde a fost interpelat de colegii din grupul politic al ALDE.