Tariceanu, in sala de judecata : E o inscenare. Sunt amarat ca practici specifice anilor '50 au revenit/ Pronunțarea, pe 8 aprilie

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, luni, in ultimul cuvânt în procesul în care este acuzat de mărturie mincinoasă, că dosarul este o inscenare, solicitând respingerea apelului DNA și menținerea achitării.

"Consider ca acest proces este, asa cum a spus și avocatul meu, e o înscenare care, ca urmare a recomandarilor MCV in domeniul justitiei, au fost recomandate ca rezultatele luptei impotriva coruptiei sa se soldeze cu pesti mari. Datoria pozițiilor avute și pe care le-am îndeplinesc aceste condiții. (..) Nu putem sa-l agatam pe evaziune, nu putem sa-l luam pe trafic, hai sa-l luam pe marturie mincinoasa. (..) Sunt foarte amarat când vad ca practici specifice unei procuraturi din 50 a revenit în actualitate în ultimii ani, iar DNA si-a pus amprenta in acest sens", a declarat Calin Popescu Tariceanu in sala de judecata.

La finalul procesului, președintele Senatului a precizat ca asteapta pronuntarea, fara a face alte declaratii.. La iesire din sediul ICCJ, Tariceanu a fost huiduit de cativa protestatari.

La ultimul termen, procurorii DNA au cerut rejudecarea cauzei.

Sentinta finala va fi anuntata pe 8 aprilie.