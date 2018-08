Tariceanu intervine in criza momentului. "Trecem in aceste zile printr-un moment critic"

Mihaela Rădulescu a decis să nu mai colaboreze cu postul de televiziune PRO TV. Vedeta a anunţat pe Facebook că nu va mai face parte din juriul emisiunii "Românii au talent". "Dragii mei, știți cum e cu momentele alea din viață, când trebuie să iei o decizie, or ...

Ministrul de Interne Carmen Dan sustine o conferinta de presa sambata, incepand de la ora 17:30, pe tema violentelor inregistrate in Piata Victoriei la protestul Diasporei, la care au participat peste 100.000 de oameni.

Ministrul Carmen Dan a mers sambata la Spitalul Floreasca din Capitala pentru a vedea in ce stare sunt trei dintre jandarmii raniti, intre care si o femeie jandarm batuta de protestatari la mitingul de vineri seara.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sâmbătă, că incidentele produse la Bucureşti au fost „de o violenţă inacceptabilă", subliniind că formaţiunea politică pe care o reprezintă condamnă orice formă de manifestare extremistă şi orice tip de agresiune, scrie Agerpres. „Protestul este un drept democratic fundamental, recunoscut. Poziţia noastră clară este că nimeni nu îi poate […]