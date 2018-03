Tariceanu: Iohannis nu are nici o minima cultura politica

ShareTweet Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, referitor la eticheta de „penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis, ca acesta nu are cultura politica, iar daca ignora incalcarile Constitutiei facute de DNA, va arata ca este presedintele Statului paralel. „Este stiut ca presedintele nu are niste cunostinte juridice minimale. In modul insa in care vorbeste, se exprima, care se raporteaza la DNA si la multe alte lucruri de interes public, dovedeste ca nu are nici o minima cultura politica. Nu vorbesc de atitudinea pe care a trebui sa o adopte o persoana care ocupa aceasta functie de inalta demnitate in statul roman si care ar trebui sa se gandeasca si sa se adapteze acestei pozitii. Problema este, pana la urma, si juridica, si politica. Juridica, pentru ca presedintele nu poate sa ignore incalcarile Constitutiei, daca vrea sa ramana un presedinte credibil al Romaniei si al romanilor. Sau, sigur, vrea sa arate ca este presedintele Statului paralel, cel care l-a adus la putere si caruia trebuie sa-i ramana fidel, pentru ca are anumite obligatii”, a spus Tariceanu, luni seara, la RTV, intrebat despre amanarea discutarii CNCD despre sesizarea privind eticheta de „penali” folosita de presedintele Klaus Iohannis si cea de „inculpati” folosita de procurorul-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie ziare.com ShareTweet